Neo-Marxism Depends on Identity Politics | James Lindsay

Share this postNew DiscoursesNeo-Marxism Depends on Identity Politics | James LindsayCopy linkFacebookEmailNotesMorePlayback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:003Share this postNew DiscoursesNeo-Marxism Depends on Identity Politics | James LindsayCopy linkFacebookEmailNotesMoreNeo-Marxism Depends on Identity Politics | James LindsayNew DiscoursesAug 28, 20253Share this postNew DiscoursesNeo-Marxism Depends on Identity Politics | James LindsayCopy linkFacebookEmailNotesMoreShareFull video: https://newdiscourses.com/2022/02/proximate-ideological-origins-critical-race-theory/This Substack is reader-supported. To receive new posts and support our work, consider becoming a free or paid subscriber.SubscribeDiscussion about this videoCommentsRestacksShare this postNew DiscoursesNeo-Marxism Depends on Identity Politics | James LindsayCopy linkFacebookEmailNotesMoreNew DiscoursesSubscribeAuthorsNew DiscoursesRecent PostsThe Nazi Experiment, Vol. 4: Nazi Worldview, Nazi OrganizationAug 27 • New DiscoursesMinoritizing Other Races | James Lindsay Aug 26 • New DiscoursesWoke as Warring NarrativesAug 25 • New DiscoursesDrawing a Reasonable Line | James LindsayAug 19 • New DiscoursesShould Conservatives "Reclaim" FDR?Aug 15 • New DiscoursesHow Critical Theory Fractures Organizations | James LindsayAug 12 • New DiscoursesThe Book of Woke: The Basis of Critical ConstructivismAug 11 • New Discourses
Share this post